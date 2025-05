Cinema incassi da record nel weekend | box office nordamericano più ricco di sempre

Nel corso del weekend, il box office nordamericano ha registrato incassi da record, segnando il periodo più proficuo dal 2013. La straordinaria performance cinematografica è stata trainata dall'attesissimo esordio di "Lilo e Stitch" e dall’epico capitolo finale di "Mission Impossible: The Final Reckoning". Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo incredibile successo al cinema.

