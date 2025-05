Cina | spazi culturali pubblici a Shanghai

Negli ultimi anni, Shanghai ha investito nella creazione di spazi culturali pubblici emblematici, arricchendo la vita cittadina e promuovendo la cultura locale. La Biblioteca Zikawei, esempio illustre, testimonia questa crescita culturale, attirando cittadini e visitatori. Questi sviluppi riflettono l’impegno della città nel consolidare il patrimonio culturale e offrire ambienti dedicati alla formazione e alla socializzazione, favorendo così un maggior proliferare di attività culturali e di community engagement.

Persone leggono alla Biblioteca Zikawei a Shanghai, nella Cina orientale, il 17 maggio 2025. Negli ultimi anni, Shanghai ha promosso la costruzione di importanti strutture culturali e punti di riferimento culturali pubblici con caratteristiche tipiche della citta'. Le statistiche mostrano che nel 2024 sono state organizzate oltre 2.500 attivita' culturali in queste strutture, che hanno registrato quasi 20 milioni di visite. Questi spazi culturali pubblici a Shanghai non solo soddisfano le esigenze culturali quotidiane dei cittadini, ma attraggono anche turisti desiderosi di vivere la cultura locale...

