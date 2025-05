Cina | produttore nazionale sviluppa macchina utensile CNC alimentata dall’IA

Prodotta in Cina, costruita per la precisione! Jiangxi JUST, con sede a Nanchang, ha presentato una macchina utensile CNC di nuova generazione con una precisione di 0,4 micron: meno dell’1% del diametro di un capello umano! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma621292662129262025-05-25cina-produttore-nazionale-sviluppa-macchina-utensile-cnc-alimentata-dall-ia Agenzia Xinhua 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: produttore nazionale sviluppa macchina utensile CNC alimentata dall’IA

