Cina-Indonesia | premier Li espandere cooperazione su nuova energia e IA

Il premier cinese Li Qiang ha esortato oggi la Cina e l’Indonesia ad ampliare la cooperazione in aree quali finanza, nuova energia, economia digitale, intelligenza artificiale, aerospazio e oceano. Ha rilasciato queste dichiarazioni durante i colloqui con il presidente indonesiano Prabowo Subianto. Agenzia Xinhua... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Indonesia: premier Li, espandere cooperazione su nuova energia e IA

