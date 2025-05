Cina-Indonesia | premier Li chiede promozione globalizzazione economica inclusiva coi Paesi in via di sviluppo

Il premier cinese Li Qiang ha sottolineato l'impegno della Cina nella promozione di una globalizzazione economica inclusiva e equa, collaborando con l'Indonesia e altri Paesi in via di sviluppo. L'obiettivo è costruire un mondo multipolare stabile, favorendo la crescita condivisa e l'integrazione globale, in un contesto di economia mondiale più giusta e sostenibile.

Il premier cinese Li Qiang ha dichiarato oggi che la Cina e’ pronta a collaborare con l’Indonesia e con altri Paesi in via di sviluppo per promuovere un mondo multipolare equo e ordinato, e una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva. Li ha rilasciato queste dichiarazioni durante i suoi colloqui con il presidente indonesiano Prabowo Subianto. Agenzia Xinhua... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Indonesia: premier Li chiede promozione globalizzazione economica inclusiva coi Paesi in via di sviluppo

