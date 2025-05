Cina | cultura incontra tecnologia alla scoperta dei nuovi scenari nell’industria culturale

Un'area espositiva dedicata all'IA debutta alla China International Cultural Industries Fair a Shenzhen, in Cina. Seguite Zhou Yang di Xinhua per scoprire come le innovazioni tecnologiche stanno rimodellando l'industria culturale.

