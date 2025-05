Ciliege di Vignola stagione complessa | Prezzi alti ma non è speculazione

La stagione 2025 delle Ciliegie di Vignola si presenta complessa, con prezzi alti ma senza logiche speculative. I volumi sono in linea con il potenziale produttivo delle aziende, in un contesto nazionale ed europeo caratterizzato da una significativa carenza di prodotto. Il Consorzio di Tutela, che rappresenta circa 400 produttori, lavora per garantire qualità e trasparenza in un periodo di sfide e opportunità.

La stagione 2025 si presenta con volumi in linea con il potenziale produttivo delle aziende, ma in un contesto nazionale ed europeo segnato da una forte carenza di prodotto. Il Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP - che rappresenta oggi circa 400 produttori su una superficie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Ciliege di Vignola, stagione complessa: "Prezzi alti, ma non è speculazione"

