Ciclismo Tappa a Verona Del Toro in rosa

Carlos Verona ha conquistato il secondo successo nel Giro d’Italia, trionfando nella tappa da Fiume Veneto ad Asiago. Il corridore della Lidl-Trek ha tagliato il traguardo in solitaria, precedendo Stork e Scaroni. Con questa vittoria, la squadra ha già collezionato ben sei tappe, dimostrando una forma straordinaria in questa edizione della corsa ciclistica.

Roma, 25 mag. (askanews) – Secondo successo in carriera per lo spagnolo Carlos Verona al Giro d’Italia che ha conquistato la tappa da Fiume Veneto ad Asiago. Alle sue spalle nell’ordine Stork e Scaroni. Arrivo in solitaria per il corridore della Lidl-Trek (squadra che ha conquistato già ben 6 tappe). Ultima ascesa, quella verso Dori, con grande spettacolo. Davanti Verona è andato via in solitaria, scollinando con una dozzina di secondi davanti a Garofoli e Zana, dietro invece ancora attacchi a ripetizione, con Primoz Roglic a crollare e Del Toro scatenato. Verona è riuscito a gestire un margine importante sui contrattaccanti, che sono giunti a 20?, regolati da Stork e Scaroni... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

