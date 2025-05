Ciclismo | la carica dei 2247 per l’Eroica Montalcino Una grande festa dello sport

Il 25 maggio 2025, Montalcino ha ospitato la nona edizione dell'Eroica, una straordinaria festa dello sport che ha visto la partecipazione di 2.247 ciclisti. Sotto un sole splendente, l'evento ha celebrato non solo la passione per il ciclismo, ma anche la bellezza della Val d’Orcia. Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, ha sottolineato il successo di questa manifestazione, caratterizzata dai sorrisi e dall'entusiasmo di tutti i partecipanti.

Montalcino,25 maggio 2025 -Un grande successo per la nona edizione della Eroica Montalcino come ha detto Franco Rossi presidente di Eroica Italia "baciata dal sole e caratterizzata dai sorrisi dei tanti partecipanti". La Val d'Orcia ha rinnovato il suo appuntamento con 2.247 ciclisti provenienti da 36 Paesi, con una significativa partecipazione internazionale: il 23% dei partenti arrivava, infatti, dall'estero. Un successo che conferma l'evento tra i più autentici e suggestivi del panorama ciclistico mondiale. In costante crescita anche la presenza femminile: 297 donne al via, pari a oltre il 13% dei partecipanti, a testimonianza dell'entusiasmo sempre più trasversale che Eroica continua a generare...

