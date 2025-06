Ciao Darwin il clamoroso retroscena di Paolo Bonolis | una puntata fu censurata da Berlusconi

La verità dietro Ciao Darwin si fa sempre più intrigante: Berlusconi in persona avrebbe “censurato” una puntata che lo toccava da vicino! Un retroscena che svela la complessità dei rapporti tra televisione e politica. Mentre il format, lanciato nel '98, sembra arrivato al capolinea, il suo impatto sulla cultura pop continua a far discutere. Scopri cosa si cela dietro il sipario di uno dei programmi simbolo della TV italiana!

Berlusconi "censurò" una puntata di Ciao Darwin che lo avrebbe riguardato un po' troppo da vicino. Ciao Darwin 10, con ogni probabilità, non si farà mai. Era già assodato, ma repetita iuvant. Dopo il lancio nel 1998 e il reprise nella metà degli anni '10 (con l'ultimissima edizione nel 202324) Ciao Darwin ha completato il suo ciclo e tutto sommato è anche normale così, ché poche cose durano così a lungo (si pensi a Beautiful) e a volte perdono la propria natura iniziale, durando tanto (si pensi ai Simpson). Ad ogni modo, ospite di Giacomo Poretti nel suo podcast PoretCast, il deus ex machina di Ciao Darwin Paolo Bonolis (che Ciao Darwin lo ha proprio ideato) ha raccontato alcuni succosi retroscena sul programma.

Paolo Bonolis: "C'è una puntata di Ciao Darwin che non ho potuto registrare, Berlusconi mi chiamò per fermarmi" - Paolo Bonolis rivela di aver evitato di registrare una puntata di Ciao Darwin su richiesta di Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio.

