Chiude Ponte Veggia il sindaco invita le imprese ad adottare orari più flessibili

Il sindaco di Chiude Ponte Veggia invita le imprese a adottare orari più flessibili durante i lavori di ristrutturazione del ponte, previsto per i mesi di giugno e luglio. La chiusura totale del ponte, ormai inevitabile, mira a garantire la sicurezza degli operai e dei cittadini. Un intervento indispensabile per migliorare la struttura e prevenire futuri rischi, richiedendo, però, un’efficiente collaborazione da parte di tutti gli stakeholder coinvolti.

Con l’arrivo del mese di giugno, il cantiere di ristrutturazione del ponte Veggia entra nella sua fase più delicata: per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere previste, il ponte sarà chiuso completamente al traffico per circa due mesi. Si tratta di un intervento necessario e non più... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Chiude Ponte Veggia, il sindaco invita le imprese ad adottare orari più flessibili

"Ponte Veggia chiuso? Fate smart working"

msn.com scrive: Sassuolo, il sindaco Mesini corre ai ripari e, per alleggerire il traffico, invita anche le aziende a introdurre orari flessibili ...

Ponte della Veggia, si studia la nuova viabilità

Scrive msn.com: Sassuolo, tavolo in Prefettura per mettere a punto anche il cronoprogramma del cantiere in vista della chiusura del prossimo 16 giugno ...

Chiuso il ponte Veggia

Si legge su redacon.it: “Il livello del fiume all’altezza del Ponte Veggia è cresciuto nelle ultime ore oltre il limite di attenzione e, in via precauzionale, abbiamo deciso di chiuderlo". Così spiega il sindaco di Sassuolo, ...

