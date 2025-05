Chiude il punto nascite in 2 ospedali casertani Meno di 500 parti in un anno

A giugno il punto nascite dell’ospedale “San Rocco” di Caserta chiuderà, seguendo la decisione della Regione Campania di sopprimere i reparti con meno di 500 parti annui. La scelta, comunicata dal presidente Vincenzo De Luca, rientra nel piano ministeriale volto a concentrare le risorse su strutture con maggiori volumi di assistenza, sollevando discussioni su l’accessibilità e la tutela della salute delle gestanti e dei neonati nel territorio.

Il punto nascite dell'ospedale "San Rocco" chiuderà ufficialmente a giugno. La decisione, comunicata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rientra in un piano richiesto dal Ministero della Salute che prevede la soppressione dei reparti in cui si registrano meno di 500 parti.

Ponte San Pietro, chiude il punto nascite: potenziati gli altri servizi, quasi 700 prestazioni in più in un anno

L'ospedale di Ponte San Pietro chiuderà il punto nascite, come annunciato nel recente incontro tra Ats Bergamo e i sindaci locali.

Al punto nascite del Morelli un dono da settantamila euro

Il Comune di Sondalo ha donato 70 mila euro al punto nascite dell’ospedale Morelli, sottolineando l’importanza del reparto neonatale come casa di mamme e bambini.

Dopo meno di tre anni, Eataly chiude il punto di Verona all'ex Stazione Frigorifera

Dopo meno di tre anni dall'apertura, Eataly di Verona, inaugurato il 5 ottobre 2022 all’interno della stazione frigorifera degli ex Magazzini generali, sta per chiudere i battenti.

Punti nascita, 10 chiusi dal 1991. In 15 anni parti scesi del 37%

Si legge su ecodibergamo.it: DEMOGRAFIA E SANITÀ. Dopo lo stop al reparto maternità di Ponte si nascerà solo a Bergamo, Treviglio e Seriate. I primi a sparire, quelli di Gazzaniga e Trescore dal 1991. Basta mettere in fila i comu ...

Parti al Policlinico, chiude (con 6 mesi di anticipo) il punto nascita: «Preoccupati delle implicazioni per mamme e lavoratori»

Secondo ilgazzettino.it: La richiesta di fondo è quella di assicurare l'adozione di tutte le misure necessarie per un'adeguata gestione dell'imminente chiusura del punto nascita e ... 20 ostetriche e 2 infermiere ...

"Punto nascite, non disperiamo"

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

CHIUDE IL PUNTO NASCITE DI CASTELVETRANO E MONTA LA PROTESTA