Chiude dopo solo un anno Terremoto in tv cancellato il programma Rai | la decisione è ufficiale

Dopo solo un anno, Rai ha deciso di cancellare "Terremoto in TV", il programma dedicato all’amore maturo trasmesso ogni sabato pomeriggio su Rai1. L’esperimento, che univa intrattenimento sentimentale e sobrietà del weekend, si interrompe ufficialmente. La decisione è definitiva e il spazio lasciato dal programma rimarrà vuoto, fatale forse alla sperimentazione di questa formula in fascia pomeridiana.

Da mesi, ogni sabato pomeriggio su Rai1, un angolo della programmazione è stato dedicato all'amore in età matura. Un esperimento che ha unito l'intrattenimento sentimentale alla sobrietà tipica della fascia pomeridiana del weekend. Ma presto, questo spazio resterà vuoto: il programma che lo occupava non tornerà. A svelarlo, senza troppi giri di parole, è stata la stessa padrona di casa, ospite di Mia Ceran a TvTalk. Mara Venier ha infatti confermato che Le Stagioni dell'Amore, il dating show rivolto agli over 60, non avrà una seconda edizione.