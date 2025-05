Chiostro dei minori osservanti | musica e psiche con Agenda dei buoni propositi

Sabato 24 maggio 2025, il suggestivo Chiostro dei Minori Osservanti di Fasano ha ospitato il secondo appuntamento di Sedioline, il format di listening party ideato da SCIÁ Aps e patrocinato dal Comune di Fasano. Con un richiamo alla musica e alla psiche, la serata ha visto protagonista l'album "Prima Danza", offrendo un'esperienza unica di ascolto e riflessione sui buoni propositi.

FASANO - Sabato 24 maggio 2025, il Chiostro dei Minori Osservanti di Fasano ha fatto da cornice al secondo appuntamento di Sedioline, il format di listening party ideato da SCIÁ Aps con dischi uappissimi e il patrocinio del Comune di Fasano. Protagonista della serata: Prima Danza, l'album...

