Chieti Scalo si accende di ritmi brasiliani | al Café Racer arriva la Brazilian Experience

Il 1° giugno, Chieti Scalo si trasformerà in un autentico paradiso brasiliano al "Café Racer" per la Brazilian Experience. Dalle 19.30, immersi in ritmi, colori e sapori esotici, assisterete a una festa che coinvolgerà i sensi, con musica dal vivo e cocktail speciali. Un’occasione unica per vivere un'affascinante serata all’insegna della cultura brasiliana, tra allegria, musica e convivialità.

Domenica 1° giugno, a partire dalle 19.30, Chieti Scalo si tingerà dei colori del Brasile per una vera Festa Brasiliana al "Café Racer". L'atmosfera sarà resa ancora più coinvolgente dai cocktail esotici e dalla musica dal vivo del duo abruzzese Alma Brasileira, composto da Dolores Valecchi e...

