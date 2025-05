Chiara Poggi uccisa per un segreto L' avvocato di Sempio parla del sicario

Chiara Poggi sarebbe stata uccisa per un segreto inconfessabile, secondo l’avvocato di Sempio. Un omicidio deciso da misteriosi mandanti, desiderosi di silenciarla perché troppo scomoda. Le testimonianze puntano a entità oscure, collegate anche a riti di purificazione nel Santuario, che avrebbero tramato nell’ombra, rivelando un inquietante intreccio tra segreti, potere e oscuri rituali.

Un segreto inconfessabile che avrebbe sconvolto Chiara Poggi. E decretato la sua fine, decisa a tavolino da misteriosi mandanti, che avrebbero assoldato un sicario per ucciderla, perché troppo scomoda. Entità grigie che sarebbero collegate anche a quei riti di purificazione praticati al Santuario della Madonna della Bozzola, finito poi al centro di una scandalo per video ricatti hot, e a quegli strani suicidi che hanno funestato Garlasco. Sembra la trama di un best seller di Stephen King e invece è la teoria dell'avvocato Massimo Lovati, il penalista che insieme ad Angela Taccia difende Andrea Sempio, il 37enne indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, che sta riscrivendo la verità di quel terribile assassinio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli.