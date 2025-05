Chiara Ferragni e il ritorno in compagnia sul lago di Como | Uno dei miei posti preferiti

Chiara Ferragni torna sul lago di Como, uno dei suoi luoghi del cuore, per una giornata di relax in compagnia dell’amica Veronica Ferraro. Il 25 maggio 2025, l'influencer e imprenditrice ha condiviso momenti speciali immersa nei panorami mozzafiato del Lario, un posto che ha sempre celebrato e apprezzato. Un ritorno atteso e amato, per godere di bellezza e convivialità.

Como, 25 maggio 2025 – “ Uno dei miei posti preferiti”: Chiara Ferragni torna sul lago di Como, per una giornata di relax vista Lario, in compagnia dell’amica di sempre, Veronica Ferraro. L’imprenditrice non ha mai nascosto la sua passione per il lago e i suoi panorami. L’influencer è stata più volte nelle località più suggestive e amate della provincia di Como. Complice il bel tempo degli ultimi giorni l’imprenditrice si è goduta i raggi di sole dal sapore ormai quasi estivo sul lettino del Grand Hotel Tremezzo. Nel corso della sua permanenza sul Lario Ferragni ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram (oltre 28 milioni e 500 mila follower) diverse storie, compresi alcuni scatti delle prelibatezze gustate nel corso del suo soggiorno: dall’immancabile pizza (uno dei suoi piatti preferiti) agli spaghetti con le vongole... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni e il ritorno (in compagnia) sul lago di Como: “Uno dei miei posti preferiti”

