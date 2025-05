Chi è Rudy Zerbi? Età altezza vita privata e Instagram

Rudy Zerbi è un produttore discografico, talent scout e insegnante di Amici di Maria De Filippi. Nato nel 1969, ha circa 54 anni ed è alto circa 1,80 m. La sua vita privata è riservata, ma è noto per il suo ruolo nel mondo della musica e della TV. Sul suo Instagram (@rudyzerbi) condivide aggiornamenti sulla sua carriera e vita quotidiana. Curiosità: è molto amato per la sua ironia e il suo stile diretto.

News e curiosità sull'insegnante di Amici, Rudy Zerbi

