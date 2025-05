Chi è Michael Valentino Teofrasto Carturan il 29enne italiano rapito e torturato per 2 settimane a New York

Michael Valentino Teofrasto Carturan, 29 anni di Torino, è stato rapito e torturato per due settimane a New York da John Woeltz, trader di criptovalute. L'uomo cercava di ottenere le password degli account Bitcoin dell'ex studente di Psicologia, con l'obiettivo di estorcergli denaro. Woeltz è stato arrestato, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Michael Valentino Teofrasto Carturan, 29 anni, è il turista torinese sequestrato e torturato per due settimane a New York. Il rapitore, il trader di criptovalute John Woeltz, è stato arrestato. L'uomo voleva estorcere all'ex studente di Psicologia le password dei suoi account Bitcoin. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi è Michael Valentino Teofrasto Carturan, il 29enne italiano rapito e torturato per 2 settimane a New York

Contenuti che potrebbero interessarti

Michael Carturan, da Psicologia al trading online: chi è il turista torinese rapito a New York

Michael Carturan, noto esperto di psicologia applicata al trading online, si trova al centro di un dramma internazionale.

L’ansia della famiglia di Michael Carturan, rapito a New York: “Li credeva amici, è stato tradito”

La famiglia di Michael Carturan, rapito e torturato a New York, vive l’ansia e la delusione di aver creduto in amici che li hanno traditi.

Michael Hardt, oltre il regime di guerra globale

Michael Hardt, rinomato filosofo statunitense, partecipa al convegno "Negri oltre Negri" a Parigi, un'importante occasione per riflettere sull'eredità di Antonio Negri.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è Michael Valentino Teofrasto Carturan, il 29enne italiano rapito e torturato per 2 settimane a New York

Come scrive fanpage.it: Michael Valentino Teofrasto Carturan, 29 anni, è il turista torinese sequestrato e torturato per due settimane a New York ...

Rapito, torturato, drogato: l’inferno americano di Michael Carturan di Rivoli

Si legge su giornalelavoce.it: Legato con fili elettrici, picchiato con una pistola, minacciato con una motosega: il giovane italiano sequestrato a New York da un falso trader di criptovalute in un appartamento da 40mila dollari al ...

Michael Carturan, da Psicologia al trading online: chi è il turista torinese rapito a New York

Da torino.repubblica.it: Originario di Rivoli, 29 anni, ai familiari ha detto che sarebbe andato negli Stati Uniti per un viaggio tra turismo e approfondimento linguistico. Invece è ...