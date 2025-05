chi è lerry gnoli l uomo che ha travolto con la ruspa elisa spadavecchia l orribile scoperta

Lerry Gnoli è l’uomo al centro di una tragica vicenda a Pinarella di Cervia, dove ha travolto con una ruspa Elisa Spadavecchia, lasciando una scia di dolore e domande senza risposta. In un tranquillo fine settimana di maggio, il rumore delle onde e le famiglie al mare sono stati intercettati da un drammatico incidente, portando alla luce una rivelazione shock che ha sconvolto la comunità.

Il rumore delle onde, i primi ombrelloni, le famiglie arrivate per godersi un fine settimana di sole. A Pinarella di Cervia tutto sembrava normale. Poi, all'improvviso, una ruspa. Un tonfo. Le urla. La tragedia che spezza un sabato di maggio e lascia una scia di domande. Leggi anche: Travolta da una ruspa in spiaggia: chi era Elisa Spadavecchia, l'insegnante amata da tutti Una donna a terra, senza vita. Il marito lì accanto, incredulo. Le forze dell'ordine che arrivano in pochi minuti. I bagnanti allontanati, il nastro bianco e rosso che delimita l'area. Inizia un nuovo caso di cronaca, in una località che sognava solo l'inizio della stagione estiva...