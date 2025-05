Chi è Francesco Fasano di Amici 24? Età carriera e Instagram

Francesco Fasano è un giovane ballerino di 24 anni, allievo di Emanuel Lo, che partecipa come talento al Serale di Amici 24. È noto per la sua passione per la danza, sviluppata attraverso vari corsi e stage. Su Instagram condivide momenti delle sue performance e vita quotidiana. La sua carriera è in ascesa grazie al suo impegno e talento, attirando l'attenzione del pubblico e dei giudici del programma.

Amici 24 Finale: Francesco Fasano Rompe il Silenzio Dopo l’Eliminazione a Verissimo

Dopo la sua eliminazione ad Amici 24, Francesco Fasano rompe il silenzio a Verissimo. Il primo ballerino ancora in corsa alla vittoria condivide le emozioni provate, il percorso nel talent e svela i progetti futuri.

Amici 24: le prime parole di Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Francesco Fasano dopo l'eliminazione dalla finalissima

Dopo l'eliminazione dalla finalissima di Amici 24, Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Francesco Fasano riflettono sulla loro esperienza.

Amici 24, Francesco Fasano torna sui social: "È stato un grande sogno ad occhi aperti"

Dopo la finale di Amici 24, Francesco Fasano torna sui social condividendo i ricordi di un sogno diventato realtà.

