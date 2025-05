Chemifarma Baskérs supera Angels Santarcangelo 68-56 in gara1 finale

Chemifarma Baskérs Forlimpopoli ha vinto contro Angels Santarcangelo 68-56 in Gara 1 della finale. I principali top scorer per i Baskérs sono Rossi (18) e Bracci (10), mentre per gli Angels vanno segnalati Macaru (10) e Vandi (8). La squadra di Tumidei si aggiudica un'importante vittoria in vista del ritorno.

Chemifarma Baskérs 68 Angels 56 CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI: Brighi A. 9, Brighi L. 7, Fin 6, Bracci J. 10, Galarza ne, Grassi 2, Baldisserri ne, Ruscelli 7, Bracci M. 6, Rossi 18, Sampieri 5, Lombini ne. All.: Tumidei. ANGELS: Goi 3, Giovannelli 3, Vandi 8, Ronci 6, Macaru 10, Benzi, Rossi ne, Bedetti 2, Mari 2, Frisoni, Lombardi 3, Saltykov 19. All.: Serra. Parziali: 23-15; 36-20; 49-41. Arbitri: Neri e Boldrini. In un PalaDimensioneVending pieno in ogni ordine di posto (oltre 400 i presenti), i Baskérs battono gli Angels Santarcangelo per 68-56 in una gara1 di finale ben più equilibrata di quanto non dica il tabellone finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Chemifarma Baskérs supera Angels Santarcangelo 68-56 in gara1 finale

