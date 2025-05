Chelsea indietro dove deve essere secondo il boss Enzo Maresca

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, esprime la sua soddisfazione dopo aver riportato il club in Champions League dopo due anni. Con la sua visione chiara, Maresca sottolinea l'importanza di ritrovare la giusta posizione nella competizione, sembrando fiducioso nel futuro dei Blues, pronti ad affrontare le sfide che accompagneranno il loro ritorno sul palcoscenico europeo.

L'allenatore del Chelsea Enzo Maresca non ha potuto nascondere il suo sorriso dopo aver guidato il Blues in Champions League per la prima volta in due anni. I due volte vincitori della competizione sono arrivati al quarto posto in Premier League dopo aver sconfitto la Nottingham Forest nell'ultimo giorno. Newcastle e Aston Villa che lasciavano entrambi punti significavano che il London Club è saltato dietro Manchester City e si unirĂ  a loro al fianco di Liverpool, Arsenal e Tottenham nella competizione d'élite della prossima stagione

