Che Guevara noto personaggio guerrafondaio stupratore | bufera su consigliere FdI a Pisa

PISA – Il Consiglio comunale di Pisa, sotto la guida del sindaco leghista Michele Conti, è al centro di una polemica accesa. Maurizio Nerini, consigliere di Fratelli d’Italia, ha suscitato indignazione con le sue dure parole su Che Guevara, definendolo un “guerrafondaio e stupratore”. L'intervento ha scatenato reazioni contrastanti e riacceso il dibattito su figure storiche controverse.

PISA – Bufera in Consiglio comunale a Pisa, sindaco il leghista Michele Conti, centrodestra, per l’intervento di Maurizio Nerini, Fratelli d’Italia. Nerini in aula istituzionale ha definito Che Guevara “ noto personaggio guerrafondaio, stupratore e chi più ne ha più ne metta”. Un intervento, quello di Nerini, durante la proposta della maggioranza di centrodestra per il conferimento della cittadinanza onoraria al Copar, centro di addestramento paracadutisti Folgore. Poi di fronte alle proteste di opposizione, il consigliere di Fratelli d’Italia butta i fogli sul banco consiliare: “Qualcuno di voi difende Che Guevara? Va bene, se viene il signor Che Guevara gli chiedo scusa”... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

