Che festa sia | i rossoblù sfilano per le strade della città | VIDEO

Una festa di colori e gioia invadono le strade della città mentre i rossoblù sfilano su un pullman scoperto. Dopo il successo in Champions League e la storica vittoria della Coppa Italia, il Bologna celebra per la seconda volta consecutiva un’annata straordinaria, ora pronta ad affacciarsi nuovamente sulle scene europee. Un momento magico che unisce tifosi e squadra in un entusiasmo contagioso.

Due anni di seguito in tour, su un pullman scoperto, per le vie della città. È un momento magico per il Bologna che dopo la qualificazione in Champions League dello scorso anno bissa l'annata gloriosa vincendo una storica Coppa Italia e raggiungendo, quindi, la qualificazione in Europa League...

