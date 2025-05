Chat dell’orrore su Whatsapp bimbi e adolescenti coinvolti con video violenti e a luci rosse L’allarme della scuola | Mai successo prima i genitori ci aiutino

Un terribile allarme si è sollevato in un paese dell'Abruzzo, dove un gruppo WhatsApp ha coinvolto bambini e preadolescenti in una spirale di contenuti violenti e pornografici. L'eco di questa "chat dell'orrore" ha scosso le scuole locali, spingendo le autorità a chiedere il supporto dei genitori per affrontare un fenomeno mai visto prima. È fondamentale proteggere i più giovani da queste insidie digitali.

Un gruppo WhatsApp a luci rosse con contenuti pornografici, video e immagini violente ha coinvolto ragazzini non ancora adolescenti delle scuole primarie e medie di un paese dell'Abruzzo. L'articolo Chat dell’orrore su Whatsapp, bimbi e adolescenti coinvolti con video violenti e a luci rosse. L’allarme della scuola: “Mai successo prima, i genitori ci aiutino” ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Chat dell’orrore sui femminicidi, chi meritava di essere uccisa? Ira Valditara. Il ragazzo chiede scusa e c’è chi minimizza

In una chat WhatsApp di una classe di un istituto superiore di Bassano del Grappa, emerge un sondaggio inquietante che chiede chi tra tre donne vittime di femminicidio "meritasse di più di morire".

Sondaggio choc sul femminicidio nella chat di classe, Valditara: “Immaturità e insensibilità”, l’USR Veneto: “Ciò che accaduto fa orrore”. L’autore si scusa: “Grande sciocchezza”

Un sondaggio choc sul femminicidio apparso in una chat scolastica di Bassano del Grappa ha generato un'ondata di indignazione.

WhatsApp estende le chat vocali a tutti i gruppi

WhatsApp amplia le chat vocali a tutti i gruppi, passando da funzione esclusiva dei “super-gruppi” a opzione accessibile a tutti.

Se ne parla anche su altri siti

Chat dell'orrore sui femminicidi: lo sgomento per il sondaggio tra studenti

Da informazione.it: Non è una fake news , né una macabra leggenda metropolitana . In una chat WhatsApp di una classe dell’istituto superiore di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza , è apparso un sondaggio che chi ...

Il sondaggio nella chat di classe: "Femminicidi, chi meritava di morire?"

Scrive quotidiano.net: Vicenza, il caso alle superiori. L’alunno ha rimosso la domanda, ma alcuni compagni avevano già risposto. Il ministro Valditara: "Grande amarezza, l’istituto saprà prendere i provvedimenti opportuni" ...

I gruppi di WhatsApp diventano ancora più caotici: ora ci sono le chat vocali per tutti!

Si legge su smartworld.it: WhatsApp porta le chat vocali in tutti i gruppi, anche quelli più piccoli. Scopri come funzionano e a cosa servono, se non le hai mai usate!

Pedopornografia, scoperta chat dell'orrore: 20 minori coinvolti