Charlene ruba la scena al Gran Premio di Monaco lo splendido look total red

Charlene ha rubato la scena al Gran Premio di Monaco con il suo splendido look total red. Questo evento, attesissimo dagli appassionati di Formula 1, è anche un'occasione per ammirare la consorte del futuro Re Alberto, che ogni anno sorprende con outfit da sogno. Quest’anno, la Principessa ha incantato tutti con il suo stile audace e sofisticato, confermandosi un'icona di eleganza anche nel mondo motoristico.

Il Gran Premio di Monaco è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di Formula 1, ma anche dagli affezionati della Principessa Charlene. La consorte del futuro Re Alberto è ormai presenza fissa alla manifestazione sportiva dove, anno dopo anno, sfoggia sempre look da sogno. Quest’anno, ha scelto un raffinato completo rosso fuoco. L’outfit total red al Gran Premio di Monaco 2025. Nei giorni del Gran Premio si intensificano gli impegni istituzionali dei Principi di Monaco. Nella soleggiata giornata di domenica 25 maggio, Alberto II e la moglie Charlene hanno, per primi, fatto visita ai tifosi dell’Association Monégasque de handicapés moteurs, che hanno omaggiato con un simpatico dono: dei cappellini dedicati al campione delle quattro ruote Charles Leclerc... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Charlene ruba la scena al Gran Premio di Monaco, lo splendido look total red

