Champions League Van Dijk | Impressionato dal gioco del PSG ma l’Inter ha una cosa a suo favore

Virgil Van Dijk, capitano del Liverpool, ha espresso il suo punto di vista sulla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, evidenziando l'ottimo gioco mostrato dai francesi. Tuttavia, il difensore olandese sottolinea che l’Inter possiede un elemento chiave che potrebbe fare la differenza. Scopriamo insieme le sue impressioni e chi il difensore considera favorito per il prestigioso trofeo.

Le parole di Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, sulla finale di Champions League tra Inter e PSG: ecco chi vede favorita Virgil Van Dijk, capitano del Liverpool, ha condiviso la sua analisi in vista della finale di Champions League del 31 maggio tra Inter e Paris Saint-Germain. In un’intervista rilasciata al quotidiano francese L’Équipe, ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Champions League, Van Dijk: «Impressionato dal gioco del PSG, ma l’Inter ha una cosa a suo favore»

