Champions League PSG o Inter | per chi tiferà Zinadine Zidane? Ecco la sua risposta

Alla vigilia della finale di Champions League tra PSG e Inter, l'attenzione si concentra su Zinedine Zidane e la sua scelta di tifo. Da un lato, il club parigino rappresenta la sua nazione; dall'altro, le radici marsigliesi potrebbero spingerlo a favore della squadra nerazzurra. Quale sarà la sua risposta? Scopriamo insieme le parole del leggendario ex calciatore e allenatore.

Le parole di Zinadine Zidane in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter: tifo per i francesi o il suo lato 'marsigliese' avrà la meglio? A pochi giorni dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera, Zinedine Zidane ha dichiarato pubblicamente il

Inter PSG, Caressa e Bergomi confermati alla telecronaca della finale di Champions League

Sky Sport ha ufficializzato la conferma di Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi per la telecronaca della finale di Champions League tra PSG e Inter.

De Zerbi rivela chi tiferà per la finale di Champions League tra Inter e PSG: spiazza tutti

In una conferenza stampa carica di attesa, l'allenatore De Zerbi ha sorpreso tutti svelando subito la sua squadra del cuore per la finale di Champions League tra Inter e PSG.

Per la finale di Champions League tra Inter e Psg ipotesi maxischermo a San Siro, l'annuncio di Sala

Per la tanto attesa finale di Champions League tra Inter e PSG, il sindaco di Milano, Beppe Sala, annuncia trattative per un maxischermo a San Siro.

