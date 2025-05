Champions League Hakimi | "Non dimentico lo Scudetto con l'Inter ma farò di tutto per batterli con il PSG"

Achraf Hakimi, attuale protagonista del Paris Saint-Germain e finalista di Champions League, ha espresso orgoglio per il passato con l’Inter e determinazione per il futuro. In un’intervista a France Télévisions, il terzino marocchino ha dichiarato: «Non dimentico lo scudetto con l’Inter, ma farò di tutto per batterli con il PSG». Una testimonianza della sua grinta e della voglia di conquista nella massima competizione europea.

L`attuale giocatore del Paris Saint-Germain finalista di Champions League, Achraf Hakimi ha parlato - intervistato da France Tèlèvisions - dell`ultima... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

