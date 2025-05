Cessione Udinese Calcio il sindaco De Toni | Famiglia Pozzo è garanzia sì all’innovazione senza perdere l’identità

Il sindaco De Toni esprime il suo sostegno alla possibile cessione dell'Udinese Calcio, sottolineando come la famiglia Pozzo, dopo 39 anni di gestione, rappresenti una garanzia per l'innovazione senza compromettere l'identità del club. Se le indiscrezioni si rivelassero fondate, assistiamo a una svolta significativa nella storia della squadra friulana, aprendo a nuove opportunità e sfide per il futuro.

"Se così fosse, come apprendiamo da alcune indiscrezioni emerse in questi giorni, ci troveremmo di fronte a una svolta significativa nella storia dell'Udinese Calcio. Dopo 39 anni di saldo governo da parte della famiglia Pozzo, questo eventuale passaggio rappresenterebbe un'evoluzione ormai...

