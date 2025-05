Cesena | incognite su società direttore sportivo e allenatore entro il 6 giugno

Entro il 6 giugno, il Cesena deve chiarire tre questioni: la società, il direttore sportivo e l’allenatore, priorità per l’iscrizione al prossimo campionato. La situazione societaria è incerta, con una possibile transizione della maggioranza dagli Aiello a Mike Melby. Restano ancora molte incognite sulla composizione dello staff tecnico e dirigenziale, fondamentali per preparare la squadra alla nuova stagione.

Società, direttore sportivo e allenatore. Tre le questioni da chiarire in casa Cesena da qui al 6 giugno, termine per l’iscrizione al prossimo campionato. Sul primo punto, quello inerente alle gerarchie societarie non è per nulla scontato il passaggio della maggioranza dagli Aiello a Mike Melby, passaggio mai formalizzato in Italia. Nel momento in cui questo accadrà, se accadrà, andrà comunicato alla Figc entro 15 giorni. Il board della società si è riunito nei giorni scorsi e a quanto trapela resterà tutto uguale con la presidenza in mano a John Aiello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it