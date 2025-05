Cesc Fabregas | Il Como crescerà con o senza di me

Cesc Fabregas, tecnico del Como, affronta con serenità la recente sconfitta contro l’Inter, mantenendo alta la motivazione della squadra. Nonostante il risultato, crede nelle potenzialità del suo team e nel futuro del club, indipendentemente dal suo ruolo. La sua determinazione spinge i giocatori a migliorare e a puntare a traguardi sempre più ambiziosi, dimostrando che il successo si costruisce anche attraverso le sfide più dure.

Cesc Fabregas, nonostante la sconfitta contro l’Inter, è sereno, e mantiene la carica motivazionale per spingere il Como verso alti traguardi. "Non è bello parlare di una sconfitta, dopo otto risultati utili - le parole del tecnico dopo l’ultima di campionato - L’ Inter è stata più forte di noi e questo bisogna accettarlo. Quando ero piccolo e perdevo la partitella contro gli amici, non dormivo la notte e anche stavolta è così. Abbiamo imparato la differenza che c’è fra noi e un club al top in Europa, c’è molto da lavorare per colmare questo gap, ma le nostre ambizioni ci devono portare a ridurre questo divario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net