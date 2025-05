Cervia uccisa da una ruspa in spiaggia | chi era Elisa Spadavecchia

Elisa Spadavecchia, 66 anni, insegnante originaria del Barese e residente nel Vicentino, è stata tragicamente uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. Sabato mattina, un incidente che ha scosso la comunità: Spadavecchia è stata travolta e perso la vita durante un momento di relax. Una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti e ancora increduli.

Aveva 66 anni, era un' insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, originaria del Barese e residente nella provincia di Vicenza, che sabato mattina è stata travolta e uccisa, mentre prendeva il sole, da una ruspa che stava lavorando sulla spiaggia a Pinarella di Cervia. Spadavecchia era in vacanza sulla riviera romagnola con il marito, un ufficiale dei carabinieri in congedo. L'allarme è stato lanciato da un bagnino della vicina torretta. "Stavo leggendo un libro quando ho sentito le urla e ho visto questo trattore fermo, all'inizio non avevo capito cosa era successo", ha raccontato un turista ai microfoni della TgR Rai Emilia-Romagna.

