Cervia l’autista della ruspa | ‘Non mi capacito come sia successo’

Lerry Gnoli, 54 anni, l'autista della ruspa coinvolta in una tragedia che ha scosso la comunità, ha lasciato la caserma dei carabinieri dopo essere stato denunciato per omicidio colposo. "Non mi capacito come sia successo", ha dichiarato, esprimendo il suo profondo dispiacere attraverso il legale Vittorio Manes. Le conseguenze di questo drammatico evento continuano a farsi sentire, lasciando tutti in stato di shock.

'Dispiaciutissimo per una tragedia immane'. Ha lasciato la caserma dei carabinieri in tarda serata, Lerry Gnoli, 54 anni, denunciato a piede libero per omicidio colposo, senza misure restrittive. Il giorno dopo, per voce del suo legale Vittorio Manes, l'uomo ha fatto sapere di essere "dispiaciutissimo per una tragedia immane, non si capacita di come possa essere successo e fa le condoglianze alla famiglia della donna". Gnoli è l'autista della ruspa che, nella mattinata di sabato 24 maggio 2025, ha travolto e ucciso sul colpo Elisa Spadavecchia, 66 anni, insegnante in pensione di Creazzo (Vicenza)...

