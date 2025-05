Cervia donna travolta e uccisa in spiaggia | l’autista non si capacita di come possa essere accaduto

Dramma a Cervia, dove Elisa Spadavecchia, una donna di 66 anni, è stata tragicamente investita e uccisa da un mezzo per la pulizia della spiaggia. L'autista, sconvolto, non riesce a spiegarsi come sia potuto accadere un episodio così tragico. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'incidente che ha scosso la comunità locale.

E' Elisa Spadavecchia, la donna di 66 anni venuta a mancare nella località balneare dopo essere stata investita da un mezzo impegnato nella pulizia dell'arenile. Iniziate le indagini

