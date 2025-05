Cervia donna travolta e uccisa da ruspa in spiaggia

Sabato mattina a Cervia, una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa mentre lavorava sulla spiaggia di Pinarella. L'incidente, avvenuto probabilmente durante una manovra del mezzo in retromarcia, si è verificato su una spiaggia libera. Immediato l'intervento di soccorsi, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. La tragedia ha scioccato la comunità locale.

Tragedia sabato mattina sulla spiaggia di Pinarella a Cervia, nel Ravennate, dove una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa che stava ripulendo la battigia. L’incidente è avvenuto in un tratto di spiaggia libera forse durante una manovra in retromarcia del mezzo cingolato. Il primo ad accorrere è stato un bagnino, attirato dalle urla della bagnante. Sul posto anche la Capitaneria, il 118 e i carabinieri, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il sindaco Mattia Missiroli ha espresso cordoglio anche a nome dell’Amministrazione Comunale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cervia, donna travolta e uccisa da ruspa in spiaggia

Elisa Spadavecchia, chi era l'insegnante uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia: era in vacanza con il marito, ufficiale in congedo

Aveva 66 anni, era un'insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, residente nella provincia di Vicenza, che in mattinata è stata travolta e uccisa da una ruspa

