Cervia choc chi c' era alla guida della ruspa killer in spiaggia

A Cervia, si verifica un tragico incidente sulla spiaggia di Pinarella: Elisa Spadavecchia, turista di 65 anni di Vicenza, perde la vita dopo essere stata travolta da una ruspa. La notizia ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi sull’accaduto. Dopo l’identificazione del presunto responsabile, l’uomo coinvolto è stato rilasciato, mantenendo però alta l’attenzione sull’indagine in corso.

Una morte atroce e sconvolgente quella di Elisa Spadavecchia, turista di 65 anni di Vicenza travolta e uccisa da una ruspa mentre si trovava sulla spiaggia a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. Dopo l'identificazione formale, è stato rilasciato senza provvedimenti pre-cautelari l'uomo che si trovava alla guida del mezzo pesante, un 54enne su cui grava ora l'accusa di omicidio colposo con denuncia a piede libero. Scartata invece l'ipotesi di omicidio stradale inizialmente sul tavolo, reato che prevede la possibilità di un arresto in determinate condizioni. La valutazione degli inquirenti, Procura di Ravenna che con la pm di turno Lucrezia Ciriello coordina le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cervia, sarebbe legata al luogo dove si è verificato l'incidente: dal momento che la battigia è considerata demanio marittimo...

