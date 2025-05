Cerca di baciare minaccia e insulta una 15enne che rifiuta le sue avances | 17enne ai domiciliari

Un 17enne di origine africana è agli arresti domiciliari a Monza per violenza sessuale e atti persecutori. L'indagine riguarda un episodio in cui il ragazzo, approfittando della routine quotidiana di una 15enne, ha tentato di baciare, minacciarla e insultarla mentre prendeva il treno, causando preoccupazione e paura nella giovane vittima.

Monza Brianza, 25 maggio 2025 - Un 17enne originario dell’Africa si trova agli arresti domiciliari con le accuse di violenza sessuale e atti persecutori per avere preso di mira una 15enne che prendeva il treno negli stessi suoi orari, approcciandola prima con baci sulle guance e con l'invito a seguirsi sui social, fino ad arrivare al tentativo di baciarla sulla bocca e alle minacce, agli insulti, gli strattonamenti di fronte ai continui rifiuti della ragazzina. Ad arrestare il 17enne sono stati i carabinieri di Villasanta su ordine della Procura dei minorenni di Milano. Domani mattina sarà accompagnato davanti al giudice del Tribunale per i minori nel capoluogo lombardo per essere interrogato, alla presenza del suo difensore, l'avvocato Francesco Ruffo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cerca di baciare, minaccia e insulta una 15enne che rifiuta le sue avances: 17enne ai domiciliari

