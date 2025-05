Cerano al via i lavori per la nuova rotonda di via Novara

A Cerano sono ufficialmente iniziati i lavori per la nuova rotatoria di via Novara. Dopo le prime fasi di rilievi e consegna dei materiali, il cantiere prenderà il via lunedì 26 maggio. L'intervento prevede la sostituzione del semaforo attuale con una moderna rotatoria, migliorando così la viabilità e la sicurezza della zona. L'installazione rappresenta un passo importante per la mobilità locale.

