Celebrazione della laurea della principessa Ariane d' Olanda

La laurea della principessa Ariane d'Olanda è stata celebrata con eleganza da Maxima e Re Guglielmo Alessandro, che hanno condiviso questo importante traguardo con stile. L'evento è stato un momento speciale per la famiglia reale olandese, trasmettendo gioia e orgoglio. La cerimonia ha richiamato l'attenzione di molti, rappresentando un’occasione da sogno per la giovane principessa e la sua famiglia. Un momento di grande significato e festa per la dinastia olandese.

Maxima d'Olanda e Re Guglielmo Alessandro festeggiano il traguardo della figlia con eleganza e stile. La laurea della principessa Ariane: un evento da sogno per la famiglia reale olandese.

Il 24 maggio 2025, Maxima d’Olanda e Re Guglielmo Alessandro hanno celebrato la laurea della loro amata figlia minore, Principessa Ariane.

