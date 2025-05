Cecilia Rodriguez mostra il pancino con il primo bikini della stagione | bellissima

Cecilia Rodriguez ha dato il via alla stagione estiva sfoggiando il suo primo bikini, rivelando con eleganza il pancino. Mentre molti di noi sono ancora impegnati al lavoro, i VIP si concedono già il relax delle spiagge. Le immagini di Cecilia in versione estiva non possono che strappare un sorriso, portando un tocco di gioia e invidia in questo periodo di attesa per le vacanze.

È ufficialmente i niziata la stagione dei bikini. Mentre la maggior parte di noi sta ancora dietro la scrivania, i vip iniziano a godersi le prime brezze marine e a sfoggiare nuovi costumi da bagno. Si rosica, non lo si può negare, ma per alcuni meno di altri. Non possono che far sorridere le foto di Cecilia Rodriguez, raggiante futura mamma, nei confronti della quale la sana invidia dei lavoratori è sostituita dalle felicitazioni per una giovane donna in dolce attesa. Splendida nel suo due pezzi colorato. Cecilia Rodriguez svela il pancino in bikini. A poco meno di un anno dal matrimonio con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez aspetta il suo primo figlio... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cecilia Rodriguez mostra il pancino con il primo bikini della stagione: bellissima

