Ceccarini accende il duello per l’ex Juve | È lui il nome giusto per sostituire Conte al Napoli ma occhio al Milan Il sorprendente annuncio di mercato

Ceccarini accende il duello di calciomercato tra Napoli e Milan per un ex Juve, suggerendo chi potrebbe sostituire Conte. Le sue parole su TUTTOmercatoWEB parlano di un possibile scenario di rilancio per il calciomercato italiano, con attenzione anche al futuro di Allegri. Un annuncio sorprendente che apre nuovi scenari in vista della sessione invernale.

Ceccarini “disegna” un duello di calciomercato tra due squadre per quell’ex Juve: le parole rendono chiara la situazione. Niccolò Ceccarini, su TUTTOmercatoWEB, ha parlato anche del futuro di Massimiliano Allegri, rapportato a quello del Napoli e del Milan. Ecco le sue parole espresse nel corso del suo consueto editoriale domenicale redatto per la predetta redazione, di cui è direttore. PAROLE – « Per sostituire Conte serve un tecnico di grandissimo spessore e il nome giusto è quello di Allegri. L’ex tecnico della Juventus è un obiettivo concreto anche del Milan, che è pronto a pianificare la prossima stagione... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ceccarini accende il duello per l’ex Juve: «È lui il nome giusto per sostituire Conte al Napoli, ma occhio al Milan». Il sorprendente annuncio di mercato

