C' è una persona in acqua | scatta l' allarme sotto la Statale 36

Sabato 24 maggio a Lecco, intorno alle 19:30, è scattato l’allarme per una presunta persona caduta in acqua dal ponte Manzoni sulla Strada Statale 36. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi, creando un'operazione di ricerca e molta apprensione tra i residenti. Fortunatamente, si è trattato di un falso allarme: in acqua non c’era nessuno. La situazione è tornata alla normalità, rassicurando tutti.

Un momento di apprensione si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 24 maggio a Lecco, quando intorno alle 19:30 è scattato l'allarme per una presunta persona caduta in acqua dal ponte Manzoni, lungo la Strada Statale 36. La segnalazione ha immediatamente attivato un imponente dispositivo di.

Forti temporali con possibile innalzamento dei corsi d'acqua: scatta l'allerta meteo gialla

Persona dispersa tra le acqua del fiume Sile: ricerche in corso dei sommozzatori. I Vigili del fuoco in sorvolo con l'elicottero

SILEA - Si sono attivate questa mattina alle 9.30 le operazioni di ricerca per una persona dispersa nel fiume Sile.

Fiumicino, vietato sprecare acqua in estate. Scatta l’ordinanza

L’amministrazione di Fiumicino ha emanato un’ordinanza per vietare lo spreco d’acqua durante l’estate.

AGGIORNAMENTO Lago di Como, incidente in acqua. Morta la donna di 63 anni caduta dalla barca

comozero.it scrive: La segnalazione è scattata poco prima delle 14. Quando i mezzi di soccorso si sono mossi rapidamente per raggiungere Gera Lario dove si è verificato un incidente. In base alle prime notizie di Areu (A ...

Salvato con l’acqua alla gola: "Lassù qualcuno ha voluto che vivessi"

Lo riporta msn.com: Sedici maggio 2023. Non c’è bisogno di fare un salto indietro nel tempo. Le immagini sono rimaste in un presente infinito, indelebili e spaventose: il fiume che ingrossa, si espande oltre gli argini, ...

Acqua non conforme a Cervinia, scatta l'obbligo di bollitura

Si legge su msn.com: (ANSA) - AOSTA, 22 MAR - Il Comune di Valtournenche ha disposto il "divieto di utilizzo, per consumo umano diretto, dell'acqua in tutta la frazione Breuil Cervinia, località Avouil, Zona Area ...

Ho rotto il telefono di Alessandro ma…