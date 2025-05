C' è un uomo sul tetto l' allarme lanciato con una fotografia | operazione in centro

Sabato sera, tra le 23.50 e le 00.20, in corso Martiri della Libertà nel centro storico, è scattato allarme per un uomo sul tetto, comunicato tramite una fotografia. Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti in circa trenta minuti di tensione. La presenza dell’uomo ha creato preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine, ma dopo l’intervento non sono stati riportati dettagli su esiti o eventuali salvataggi.

"C'è un uomo sul tetto". E' l'allarme arrivato a carabinieri e vigili del fuoco, sabato sera a pochi minuti dalla mezzanotte. E, così, è scattata l'operazione. E' stata una mezz'ora di ansia quella vissuta tra le 23.50 e le 00.20 in corso Martiri della Libertà, in pieno centro storico.

