C’è un intruso sull’Isola Caos in Honduras segnalazione di Pierpaolo Petrelli | produzione avvertita

Un intruso misterioso si aggira dietro le quinte dell’Isola dei Famosi in Honduras, sconvolgendo il caos. Segnalato da Pierpaolo Petrelli, la produzione è stata subito avvertita. Si tratta di un volto noto, non un naufrago né un autore, ma qualcuno con stile e ironia unici, che ha deciso di fare capolino nel backstage, creando scompiglio tra i preparativi del reality.

C’è qualcuno che si aggira dietro le quinte dell’ Isola dei Famosi, ma non si tratta né di un naufrago né di un autore. Un volto noto ha fatto capolino nel backstage del reality, con uno stile tutto suo e un’ironia inconfondibile. Non è un concorrente, non è parte del cast ufficiale, ma si è intrufolato — letteralmente — nei meccanismi del programma più discusso dell’estate italiana. In molti si chiedono chi sia questo personaggio misterioso che si muove con leggerezza tra le palme dell’Honduras e le dirette Instagram. Il tutto è iniziato con una diretta notturna a sorpresa. In un orario insolito per la televisione tradizionale ma perfetto per il mondo social, qualcuno ha aperto una finestra virtuale che ha portato il pubblico dietro le quinte dell’Isola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

