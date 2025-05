C' è il Giro d' Italia a Trento | come cambia la viabilità

Martedì 27 maggio, Trento ospiterà il passaggio del Giro d’Italia, con partenza da Piazzola sul Brenta e arrivo a San Valentino di Brentonico. La corsa influenzerà temporaneamente la viabilità, con la carovana pubblicitaria che precederà i ciclisti di circa 90 minuti. Ecco come cambierà il traffico e quali strade saranno interessate dall’evento, garantendo la sicurezza di cittadini e partecipanti.

Martedì prossimo, 27 maggio, a Trento passerà il Giro d'Italia con partenza da Piazzola sul Brenta e arrivo a San Valentino di Brentonico. La corsa sarà preceduta dal passaggio della carovana pubblicitaria previsto circa 90 minuti prima dei corridori, mentre l'ingresso dei ciclisti nel territorio.

