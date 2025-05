Cate Blanchett è la regina di stile di Cannes 2025 | chiude il Festival in nero ma con i pompon

Cate Blanchett, regina di stile a Cannes 2025, ha chiuso il festival in nero con dettagli di pompon, distinguendosi per eleganza. La sua presenza come membro della giuria ha conquistato il pubblico, consolidando il suo ruolo di icona di stile. La cerimonia di chiusura ha visto Blanchett protagonista, confermando il suo talento anche nel fashion. La sua performance di classe e originalità ha lasciato il segno, rendendola una delle protagoniste più eleganti dell'edizione.

Auguri a Cate Blanchett, 56 anni di stile sostenibile (e ricicli)

Auguri a Cate Blanchett, icona di stile e sostenibilità! A 56 anni, l'attrice dimostra che la moda può essere raffinata e responsabile.

Le star brillano alla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes, sfilando con look indimenticabili.

Siamo giunti ai titoli di coda del Festival di Cannes, un'occasione di glamour e stile. La cerimonia di chiusura ha visto sfilare star come Cate Blanchett e Jane Fonda, che hanno incantato con look eleganti e raffinati.

Cate Blanchett a Cannes 2025 sceglie l'eleganza del nero con dettaglio teatrale: la stola con maxi pom-pon di tulle

