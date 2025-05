Castano Primo ex sindaco del Pd non si alza durante l' inno | è polemica

A Castano Primo, in provincia di Milano, si accende la polemica dopo che l'ex sindaco Giuseppe Pignatiello, attualmente consigliere comunale del PD, ha scelto di non alzarsi durante l'esecuzione dell'inno cittadino. Questo gesto ha suscitato reazioni contrastanti tra i membri del consiglio, alimentando il dibattito sulla correttezza e il rispetto delle tradizioni locali. La questione solleva interrogativi sulla figura di un politico e il suo esempio per la comunità.

Esplode la polemica a Castano Primo, in provincia di Milano. Qui l'ex sindaco Giuseppe Pignatiello, oggi consigliere comunale del Pd, non si alza come invece fanno gli altri consiglieri quando, in apertura di seduta, vengono suonate le note dell’inno Città di Castano. Un fatto che si ripete, stando a quanto riportato dal Giorno, a ogni seduta. Da qui l’invito del sindaco Roberto Colombo al segretario comunale di annotare sul verbale della seduta che il consigliere non si è alzato al suono dell’inno. "Inizialmente - si legge - il segretario doveva annotare anche se tra il pubblico presente ci fosse qualcuno che non si alzava alle note dell’inno... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Castano Primo, ex sindaco del Pd non si alza durante l'inno: è polemica

Non si alza per l’inno del paese, la polemica: “È un obbligo, lo dice il regolamento”. L’ex sindaco: “Quel brano non rappresenta tutta la comunità”

Segnala msn.com: Botta e risposta tra l’attuale cittadino di Castano Primo (Milano) Roberto Colombo e il suo predecessore Giuseppe Pignatiello, oggi consigliere comunale di minoranza ...

L’inno della città fa discutere. L’ex sindaco non si alza: imposto senza alcuna condivisione

Si legge su msn.com: Anche a Castano, da qualche tempo, si verifica un episodio che si potrebbe definire di insofferenza istituzionale. Certamente non siamo al livello della neo sindaco di Merano che rifiuta di indossare ...

