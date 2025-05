Caso Pierina i pizzini di Valeria | Suggeriva a Louis cosa dire

Nel caso Pierina, i pizzini di Valeria suggerivano a Louis cosa dire, coinvolgendo anche Manuela Bianchi, ex amica e vicina di casa. Le note contenevano parole di rabbia contro Bianchi e indicazioni, forse imbeccate, per il marito su cosa dichiarare ai giornalisti e agli inquirenti. Questi appunti rivelano un tentativo di orchestrare le dichiarazioni e di gestire la narrazione dell’indagine.

Rimini, 25 maggio 2025 – Parole di rabbia nei confronti dell’ex amica e vicina di casa, Manuela Bianchi. Ma anche presunte ‘imbeccate’ al marito, Louis Dassilva, con indicazioni su cosa dichiarare ai giornalisti e, forse, anche agli inquirenti. Sarebbero questi i contenuti degli appunti scritti da Valeria Bartolucci, la moglie del 35enne senegalese in carcere per l ’omicidio di Pierina Paganelli, confluiti nel fascicolo d’indagine sul delitto di via del Ciclamino. Un block-notes pieno di annotazioni e alcuni foglietti sparsi, sequestrati dagli investigatori della squadra mobile di Rimini nel luglio dell’anno scorso, quando la polizia si presentò alla porta di Dassilva per dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it